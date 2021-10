Coup de filet d'un important trafic de drogue entre Nantes et Malaga

Une saisie de 344 kg de cannabis et 137.825 euros en liquide, voici le résultat d'une opération conjointe entre les forces de l'ordre françaises et espagnoles. Dans le viseur des enquêteurs, un trafic de drogue entre Nantes et Malaga (Espagne). Six personnes françaises ont été interpellées.

Des perquisitions dans cinq lieux différents dans le sud de l'Espagne pour trouver 344 kg de cannabis et 137.825 euros en liquide, le résultat de plusieurs mois d'enquête pour les forces de l'ordre françaises et espagnoles. Elle prend alors le nom d'opération "Rubber". À la mi-septembre, les enquêteurs passent à l'action et organisent ce grand coup de filet pour démanteler un important réseau de trafic de drogue. Six personnes françaises ont été interpellées, ils ont entre 27 et 40 ans.

Les lieux perquisitionnés servent de dépôt à ces trafiquants, les enquêteurs découvrent aussi des faux papiers d'identités, des faux permis de conduire, un drone, trois caméras de surveillance, deux GPS et deux machines pour compter les billets. La drogue était acheminée par des go fast. Ce sont des convois de voitures hyper puissantes qui filent à toute berzingue sur les routes de l'Espagne à la France.

Illustration. Une saisie de 344kg de cannabis par les forces de l'ordre. © Radio France - Bixente Vrignon

Collaboration internationale

Cette grande enquête a commencé en mars dernier, à ce moment-là les forces de l'ordre espagnoles repèrent d'étranges va-et-vient de véhicules de la Costa del Sol à la France. Grâce aux mécanismes de collaboration internationale, les policiers Français sont avertis et interpellent un premier individu de ce réseau le 30 mars dernier.

Bien plus tard, le 17 mai dernier, la gendarmerie met la main sur un homme suspecté de faire du réseau alors qu'il est au volant. Ils découvrent alors une arme à feu et 33kg de cannabis. Puis ensuite en mi-juin, les enquêteurs espagnols interceptent un autre convoi, avec cette fois 77 kg de cannabis.