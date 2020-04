Un trafic de drogue très lucratif démantelé à Montpellier

Les policiers montpelliérains ont démantelé un important trafic de drogue dans le quartier de Tournezy. Plusieurs kilos d'herbe et de résine de cannabis ont été saisis et 11 personnes interpellées dont le chef du réseau.

Les allées et venues régulières sont plus visibles pendant le confinement. Elle ont éveillé les soupçons des policiers de la sûreté départementale de Montpellier dans le quartier de Tournezy, autour de la place Tristan Bernard.

Après une surveillance de plusieurs semaines qui a permis de confirmer la présence d'un trafic de drogue, vendredi 24 avril, ils ont effectué une descente et ont interpellé 10 personnes âgées de 17 à 54 ans, guetteurs, vendeurs, nourrices (qui gardent la drogue) et le chef de ce réseau âgé de 28 ans . Une femme a été interpellée un peu plus tard.

un trafic juteux

Les policiers ont saisi plus de 6 kilos de résine de cannabis, 2 kilos d'herbe et 340 g de cocaïne, 3000 euros d'argent liquide et une arme de poing. Grâce aux petits carnets de compte retrouvés pendant la perquisition, les policiers ont pu établir qu'à raison d'une dizaine de clients par heure, le trafic rapportait entre 25 et 35000 euros par jour.

Au final sur les 11 personnes interpellées, la plupart déjà connues de la justice, 5 ont été remises en liberté, elles ne jouaient que des rôles mineurs dnas le trafic, les 6 autres ont été déférées au parquet et seront jugées en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Montpellier mercredi.