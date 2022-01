Un trafic de drogues démantelé à Brest

Un Brestois de 26 ans, soupçonné d'écouler d'importantes quantités de stupéfiants, a été interpellé le 6 janvier. La perquisition de son appartement du quartier de Lambézellec a permis de saisir plus de 5,6 kilos de drogues. Le jeune homme devra s'expliquer ce mardi devant le tribunal correctionnel.

C'est un renseignement qui a mis les policiers de Brest sur la piste d'un immeuble de la rue Robespierre. Un dispositif de surveillance permet rapidement aux enquêteurs de la brigade des Stups de remarquer plusieurs allées et venues suspectes. Jeudi 6 janvier, un équipage canin décide d'intervenir et contrôle un homme qui sort du bâtiment. Bingo, le quarantenaire a dans la poche un gramme de cocaïne qu'il vient d'acheter sur place.

Une perquisition décisive

Dans l'appartement, les policiers interpellent quatre personnes. Le locataire, âgé de 26 ans. Et trois jeunes hommes de 18, 21 et 23 ans. Les deux derniers affirment être de simples clients. Le plus jeune, soupçonné d'être un complice, est placé en garde à vue tout comme le principal suspect.

Mais c'est la perquisition du logement qui va s'avérer décisive. A l'intérieur, les fonctionnaires saisissent 5,39 kilos de résine de cannabis, 198 grammes d'herbe de cannabis, 13 grammes de cocaïne, 19 cachets d'ecstasy et 1.240 euros en petites coupures. La marchandise a été détruite, et l'argent placé à la Caisse des dépôts et consignations.

A l'issue de la garde à vue, seul le locataire de l'appartement sera finalement poursuivi pour trafic de stupéfiants. Le jeune homme a tenté de minimiser sa participation, affirmant jouer le rôle de "nourrice" pour le compte d'un trafiquant qu'il refuse de dénoncer. Placé en détention provisoire samedi 8 janvier, le prévenu sera présenté à la justice en comparution immédiate ce mardi, devant la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Brest.