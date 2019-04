Un trafic de drogues démantelé à Thouars

Cinq personnes mises en cause dans un trafic de stupéfiants à Thouars, dans les Deux-Sèvres. 500 grammes d'héroïne ont notamment été découverts.

Thouars, France

L'interpellation remonte à lundi matin, à Thouars. Six personnes sont arrêtées dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogues, cinq hommes et une femme âgés entre 20 et 50 ans. Environ 800 grammes de produits stupéfiants sont retrouvés. De l’héroïne surtout, 500 grammes, mais aussi du cannabis. Plusieurs milliers d'euros sont aussi découverts ainsi que des objets nécessaires au trafic type balances, téléphones portables.

D'importants moyens engagés

C'est le résultat de plusieurs mois d'enquête. 49 gendarmes sont mobilisés ce lundi dont deux équipes cynophiles. A l'issue des gardes à vue, une personne a été relâchée. Les autres mis en cause ont été présentés au parquet ce mercredi. L'un d'eux a été placé en détention, les quatre autres sont sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement.

Ils doivent comparaître le 5 septembre prochain devant le tribunal correctionnel.