Après 1 ans d'enquête commune de la police de l'air et des frontières / de la PJ de Lyon et de la sureté départementale de la Loire, les services de sécurité on procédé la semaine dernière à l’arrestation de 8 personnes sur Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

8 personnes impliquées dans un trafic de logement à destination de ressortissants albanais. Et ce sont justement des arrestations de trafiquants d'héroïne albanais qui ont mis la puce a l oreille des enquêteurs.

A chaque arrestation de trafiquant revenait le même nom de logeur, un entrepreneur bureautique bien connu à Saint-Étienne mais qui avait des activités occultes.

Faneli RAVEROT chef de la sécurité départementale Loire.

Faneli Raverot, chef de la sécurite départementale loire Copier

Une vaste opération policière le mardi 5 décembre dernier aura permis de démanteler ce trafic de logement qui participait a l’enrichissement personnel de cet homme d affaires véreux.

Le capitaine Laetita MAMERO responsable régionale de la police de l'air et des frontières

Le Capitaine Laeticia Mamero de la police de l'air et des frontières Copier

Tout cela était organisé et contrôlé par un entrepreneur stéphanois

L’homme d’une quarantaine d’année était en façade un entrepreneur bien connu dans le domaine de la bureautique, mais l’arrière-cour était moins reluisante.

Il avait acheté au fil des années une quarantaine de logements, dont beaucoup insalubres, pour loger des ressortissants albanais sur Saint-Étienne. Et il avait une brigade de petites mains pour gérer son patrimoine et contrôler tout cela.

Pas de bail légal, payement en liquide et au noir, et il employait ses locataires dans une filière de rénovation sommaire de ses appartements le tout non déclaré. Il profitait sans vergogne de son petit trafic lucratif à plus de 10 000 euros par mois non déclaré au fisc.

Son nom est apparu sur les tablettes des enquêteurs de la police à l’occasion des arrestations pour trafic d’héroïne sur Saint-Étienne, 15 kg saisis en une année et chaque trafiquant d’héroïne de la filière albanaise donnait à chaque fois le même nom de son logeur.

Mardi dernier donc 115 policiers gendarmes, douaniers et agents du fisc sont donc descendus dans tous les appartements pour une vaste opération de contrôle. Au final, ils ont arrêté 8 personnes directement impliquées dans ce trafic de logement dont bien sûr le chef de réseau qui ne mettait pas les doigts dans la filière d’héroïne, mais qui n'ignorait pas que ses appartements servaient de base logistique au commerce de la drogue.

Il est depuis incarcéré à la Talaudière.

Au passage, mais ce n’était pas l'objectif de l’opération, l’un de ses vrai faux contremaitres avait chez lui à Firminy 1 kg d’héroïne pure et 3 kg de marchandise coupée prête à être lâchée sur le marché stéphanois.

L’affaire est loin d’être terminée, une information judiciaire est en cours pour tenter d’en cerner toutes les ramifications et estimer le préjudice fiscal qui se monterait à plusieurs dizaines de milliers d euros