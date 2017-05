Un trafic de matériel industriel démantelé à Guichainville, près d'Evreux dans l'Eure

Sept personnes ont été mises en examen vendredi 19 mai pour un trafic international de matériel industriel. Depuis au moins un an, elles volaient du matériel dans la plateforme de stockage de Schneider Electric, à Guichainville, près d'Evreux dans l'Eure.

C'est un trafic de grande ampleur que les enquêteurs du Service régional de la police judiciaire (SRPJ) ont démantelé, dimanche 14 mai. Ils ont interpellé neuf personnes sur le site de Schneider Electric, à Guichainville, près d'Evreux dans l'Eure. Sept d'entre elles ont été mises en examen vendredi 19 mai pour vols en bande organisée, recel de vols en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Six des mis en examen ont été placés en détention provisoire. La septième personne est libre sous contrôle judiciaire. Les mis en examen ont entre 25 et 50 ans et ils sont de nationalité française ou marocaine.

Le vigile, cerveau du trafic

L'arnaque a duré au moins un an, selon les estimations des enquêteurs du SRPJ. A sa tête, un des vigiles travaillant sur le site. Il est employé d'une entreprise de sécurité prestataire de Schneider Electric sur son site eurois. L'homme d'une quarantaine d'années déjoue les systèmes de surveillance dès qu'il travaille sur le site et aide alors ses complices à emporter des pièces électriques à haute valeur ajoutée, destinées à des professionnels.

Ces pièces sont volées par palettes entières et stockées dans un appartement du Havre avant d'être envoyées au Maroc. Le tout avec de faux papiers estampillés Schneider Electric. Là-bas, un professionnel les rachète. Le vigile, d'origine marocaine, profite de l'argent issu de ce trafic pour faire des investissements dans son pays d'origine.

Toute la filière interpellée

Au bout de trois mois d'enquête, les enquêteurs de la police judiciaire de Rouen parviennent à interpeller le dimanche 14 mai le vigile, ses complices français mais aussi l'intermédiaire et l'acheteur marocain en flagrant délit : ils se sont donnés rendez-vous sur le site pour se rencontrer et permettre à l'acheteur d'évaluer la marchandise.

Le trafic a donc cessé mais l'enquête, elle, n'est pas terminée : les policiers doivent maintenant déterminer l'ampleur du préjudice et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres complices. Le préjudice minimum est estimé à au moins 1 million d'euros, valeur du matériel dérobé. Le préjudice commercial, c'est-à-dire les pertes commerciales engendrées par ces vols, pourrait être de plusieurs milliers d'euros.