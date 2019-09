Un trafic de médicaments démantelé en Gironde

Une centaine de patients français et étrangers piègés

Gironde, France

L'enquête a duré six mois. Les enquêteurs avaient suffisamment de preuves pour mener à bien cette opération de démantèlement de ce trafic international de médicaments falsifiés. Les gendarmes de l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), appuyés par ceux de la section de recherches de Bordeaux et groupe interministériel de recherches (GIR) de Bordeaux ont été mobilisés.

Trois personnes ont été arrêtées. Il s'agit du fondateur d'un laboratoire pharmaceutique situé en Gironde, le lieu n'a pas été précisé. Il travaillait avec une association locale gérée par l'épouse d'un médecin qui était frappé d'une interdiction définitive d'exercer. Ces deux personnes ont également été placées en garde à vue.

Cette activité illégale reposait sur des analyses médicales de patients atteints de maladies neurodégénératives et la prescription de médicaments non autorisés sur le marché, par le biais d'une officine italienne.

Plusieurs centaines de patients français et étrangers suivaient les prescriptions de ce médecin radié. Le traitement leur coûtait environ 400 euros par mois.

Les gendarmes ont procèdé à des perquisitions au domicile des suspects, dans le laboratoire et les locaux de l'association. Après 48 heures de garde à vue, les mis en cause ont été présentés, ce vendredi, à un magistrat instructeur au TGI de Paris en vue de leur mise en examen.