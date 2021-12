Près de 500 mortiers, des armes à feu et des stupéfiants ont été saisi par la police à Amiens en fin de semaine dernière. Deux hommes ont été interpellés, ils sont soupçonnés d'avoir revendu ces mortiers via le réseau snapchat.

Un trafic de mortiers d'artifices, d'armes et de drogues revendus sur snapchat démantelé à Amiens

Un trafic de mortiers d'artifices a été démantelé en fin de semaine dernière à Amiens. L'enquête a débuté fin septembre, après une nuit de violences urbaines. Plusieurs dizaines de mortiers avaient été tirés en direction de policiers dans les quartiers d'Etouvie, Amiens nord et Amiens sud-est. La police cherchait à savoir qui avait fourni ces mortiers. C'est dans le cadre de cette enquête que deux hommes ont été interpellés. Il sont soupçonnés d'avoir vendu, "de manière habituelle", des mortiers via le réseau social snapchat.

Un homme de 29 ans, vivant à Longueau, a été arrêté vendredi alors qu'il s'apprêtait, selon le communiqué du procureur de la République, "à effectuer une livraison de matériel". Cent mortiers d'artifices, dix gazeuses lacrymogènes, quatre matraques télescopiques et trois poings américains ont été découverts dans son véhicule. D'autres mortiers ont été retrouvés à son domicile, ainsi que de la drogue : herbe de cannabis, résine de cannabis, cocaïne, mais aussi de la vodka, du tabac de contrebande; huit faux brassards de police, trois carabines 22 Long Rifle et près de 4000 euros en liquide.

466 mortiers saisis

Un deuxième suspect, un amiénois de 27 ans, a lui été interpellé dimanche. La police a découvert chez lui des gazeuses lacrymogènes, des fumigènes, du cannabis, des cachets d'ectasy et plus de 1000 euros en petites coupures, précise le parquet. Plus de 300 mortiers ont également été retrouvés dans un box à Amiens. Soit au total 466 mortiers saisis lors des différentes perquisitions.

Les deux hommes ont été placés en détention provisoire après leur garde à vue. Le premier devait être jugé en comparution immédiate ce mercredi après-midi, mais sera finalement jugé plus tard. Le deuxième homme a été placé sous contrôle judiciaire et sera lui aussi jugé ultérieurement.