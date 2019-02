Un trafic de motos démantelé à Marseille

Marseille, France

Après six mois d'enquête, la division sud de la police de Marseille a fait tomber un réseau de voleurs de motos de grosses cylindrées. Quatre hommes de 10 et 11èmes arrondissements ont été interpellés et écroués. Les enquêteurs ont recensé pour l'instant 32 victimes pour un préjudice de près de 300 000 euros. Le quatuor s’en prenait toujours à des modèles couteux comme des BMW, des Tmax ou encore des kawasaki type Z.

Des vols sans violence à la disqueuse thermique

La technique des voleurs présumés était bien rodée et sans violence. Ils repéraient les motos en stationnement sur la voie publique comme dans des garages privés et sécurisé. Puis, ils se débarrassaient alors des antivols à l’aide d’une disqueuse thermique. Les motos étaient ensuite le plus souvent poussées, cachées dans les environs et récupérées un peu plus tard à l’aide d’une camionnette. Des véhicules soit démontés et revendus pour pièces, soit en partance vers l’étranger via des containers.