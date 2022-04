Un trafic de passeports a été démantelé à Nice. Trois suspects sont mis en examen, dont deux employées de la mairie de Nice. Elles ont reconnu avoir effectué des demandes de passeports pour plusieurs personnes recherchées ou mises en cause dans des affaires de trafic de drogue.

Un trafic de passeports démantelé à Nice, deux employées de mairie et le commanditaire présumé mis en examen

Un trafic de passeports a été démantelé à Nice, a appris France Bleu Azur, confirmant une information de Nice-Matin. Trois suspects sont mis en examen, dont deux employées de mairie, d'après le parquet de Nice. Le commanditaire présumé est en détention provisoire.

Les deux femmes, âgées d'une quarantaine et d'une cinquantaine d'années, ont reconnu avoir effectué des demandes de passeports pour plusieurs personnes recherchées ou mises en cause dans des affaires de trafic de drogue. Un "certain nombre" de documents sont réalisés avec cette technique, indique le parquet de Nice.

Le duo d'agentes municipales reçoit ses ordres d'un homme âgé d'une quarantaine d'année, qui leur remet 1 500 euros par demande de passeport. Il est le commanditaire présumé, la tête de ce réseau de faussaires, et reçoit beaucoup - le montant n'a pas été précisé - d'argent de ces grands noms de la drogue qui veulent un document d'identité pour pouvoir échapper aux forces de l'ordre.

Le suspect est interpellé en région parisienne le 18 mars. Il est en détention provisoire.

Les enquêteurs ont mis deux ans pour réaliser ce coup de filet. Tout est parti de l'été 2020, des passeports eux mêmes : c'est en s'apercevant que tous les documents suspects venaient de Nice que la police aux frontières est allée sur la bonne piste. L'enquête, menée par le juge d'instruction niçois se poursuit.

Dans ce dossier, la Ville de Nice indique qu'elle se portera partie civile et promet des sanctions administratives contre ses deux employées si les faits sont avérés : "Si l’affaire détermine qu’un ou des agents ont commis des faits délictueux, la ville se portera naturellement partie civile. Des sanctions administratives seront évidemment prises envers ces personnes qui passeront devant un conseil de discipline", indique la mairie de Nice dans une déclaration transmise à France Bleu Azur.