EXCLU - Un trafic de pots catalytiques démantelé entre le Var et la Pologne, une mine d'or

Un seynois et 2 polonais ont été interpellés mardi dernier sur le parking d'un hôtel de la Seyne-sur-Mer, en pleine transaction frauduleuse. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de pots entre le Var et la Pologne. Un fourgon chargé de 150 pots catalytiques a été saisi, ainsi que 20 000 euros en liquide. La sûreté départementale, en charge de l'enquête, a déjà établi une liste d'une cinquantaine de victimes, mais le chiffre devrait être multiplié par quatre ou cinq pour un préjudice estimé à plus de 80 000 euros. Ces vols de pots se sont déroulés notamment au printemps dans toute l'agglomération toulonnaise.

Vous ne le savez peut-être pas mais vous avez une mine d'or dans votre voiture. Un pot catalytique !!! Cet élément se trouve sur le pot d'échappement des moteurs à combustion interne et permet de réduire la nocivité des gaz d'échappement. Dans ces pots catalytiques, il y a des métaux précieux qui se revendent bien plus chers que l'or. Et ça, certains l'ont bien compris.

Un trafic bien huilé

Des petites mains se chargeaient de voler sur le terrain les pots catalytiques. Une équipe de trois voleurs dont l'un d'entre eux a été interpellé en juin dernier, justement la main sur le pot,en train de découper le découper avec une scie sabre. Les enquêteurs acquièrent très vite la certitude qu'il n'est pas seul, face à la recrudescence des vols de ce type de marchandise sur toute l'agglomération toulonnaise au printemps dernier. Leurs soupçons se confirment avec l'interpellation de ses deux complices présumés. L'enquête les mène ensuite au commanditaire présumé, très défavorablement connu. Un seynois prévenant qui cherchait à faciliter le travail de ses exécutants en leur fournissant les lames de scie sabre. Il les cachait dans son compteur électrique devant son domicile. Les autres n'avaient plus qu'à se servir. Commanditaire qui se chargeait ensuite de remettre les pots à deux polonais.

Une mine d'or

Dans un pot catalytique en effet, il y a des métaux précieux, du palladium, du platine, et surtout du rhodium. Or le cours des métaux précieux ne cesse de flamber ces dernières années. Et le rhodium en est le roi. Un gramme peut se négocier autour de 400 euros quand l'or actuellement approche les 50 euros. Bien sûr, pour chaque modèle et chaque marque de véhicule, la quantité varie, mais à chaque fois dans chaque pot catalytique, on peut retrouver jusqu'à plusieurs grammes de métaux précieux.

Dans cette affaire, le commanditaire seynois revendait aux deux polonais chaque pot entre 100 et 200 euros. La marchandise était chargée dans un fourgon de location qui traversait l'Europe pour rejoindre la Pologne. Et au bout de la chaîne, ces pots étaient désossés permettant alors d'au moins doubler le prix d'achat en fonction des modèles. La palme revenant au pot des toyota prius dégageant en moyenne 1000 euros de métaux précieux.

Plus d'une cinquantaine de victimes a déjà été identifiée dans toute l'agglomération toulonnaise mais la liste n'est pas encore exhaustive, car le recensement se poursuit dans le cadre désormais d'une commission rogatoire. "Le chiffre devrait être multiplié par quatre ou cinq" selon un connaisseur du dossier estimant que le trafic était bien en place depuis visiblement plusieurs mois.