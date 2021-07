Un trafic de stupéfiant démantelé à Marvejols

Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes de la communauté de brigades de Marvejols ont démantelé un réseau de revente de produits stupéfiants implanté à Marvejols. Les malfaiteurs s'approvisionnaient en résine de cannabis à Lyon, Marseille ou en Espagne. Les interpellations interviennent peu avant le départ en Espagne d’un des dealers, permettant ainsi la saisie de 10 000 euros en numéraire. Les perquisitions permettent également de découvrir tout le nécessaire au conditionnement des doses pour la vente. Le fournisseur et deux revendeurs locaux ont été jugés jeudi 15 juillet au tribunal judiciaire de Mende. 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et maintien en détention et 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et 6 en détention libre (bracelet électronique) pour les revendeurs. Le fournisseur à 2 mois d'emprisonnement ferme + révocation d'un sursis de 5 mois d'emprisonnement + Interdiction de territoire français pendant 10 ans.