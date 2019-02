Un trafic de stupéfiant démantelé Auxerre : l'épicier vivait trop bien

8 personnes ont été mises en examen pour un trafic d’héroïne, de cocaïne et de cannabis. Les gendarmes de Dijon et d'Auxerre enquêtaient depuis un an sur cette affaire.

Auxerre

L’opération remonte au 5 février. Près de 150 hommes ont été mobilisés pour démanteler ce réseau. 14 personnes ont été interpellées. Des hommes âgés de 23 à 53 ans, originaire d’Auxerre et de Monéteau. Parmi ces suspects, huit personnes ont été mises en examen pour trafic d'héroïne, de cocaïne et de résine de cannabis et pour blanchiment d'argent, dont six personnes ont été placées en détention en attendant leur procès.

Un train de vie un peu trop fastueux

Les gendarmes de Dijon et d'Auxerre enquêtaient depuis un an sur cette affaire. C'est le train de vie du gérant d'une épicerie de la ZUP d'Auxerre depuis 2015 qui leur avait mis la puce à l'oreille.

L'homme, âgé d'une trentaine d'année, circulait en voiture de luxe, faisait des voyages à l’étranger et avait même investi dans une salle de remise en forme à Auxerre, rapidement mise en liquidation judiciaire. « Il avait un train de vie qui ne correspondait pas aux marges bénéficiaires qu’il pouvait avoir de son épicerie», explique le chef d'escadron Guillaume Descave, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Auxerre. « On a donc commencé une enquête d’environnement.»

Filatures, écoutes, surveillance

L'enquête a débuté en février : surveillance jour et nuit, filatures, écoutes téléphoniques… les gendarmes constatent aussi des mouvements d'argent très importants sur les comptes bancaires de l'épicier.

Petit à petit, ils découvrent un véritable réseau : l'homme est en contact régulier avec des consommateurs de drogue. Une dizaine d'entre eux sont ses revendeurs.

Jusqu’à 4 kilos d’héroïne par revendeur

Lors de sa garde à vue, l'un de ses revendeurs a expliqué qu'il avait eu en sa possession jusqu'à 4 kilos d'héroïne.

Pendant les interpellations, 5 kilos de résine de cannabis, 100 grammes de cocaïne et plusieurs dizaines de grammes d'héroïne ont été saisis, ainsi que 30 000 euros en liquide. Une quarantaine de consommateurs ont également été entendus dans le cadre de cette enquête.

"L'épicier avait un train de vie qui ne correspondait pas aux marges bénéficiaires de son entreprise" - Guillaume Descave, commandant de la gendarmerie d'Auxerre Copier