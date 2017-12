La police a démantelé un important réseau de trafiquants de cocaïne et de cannabis dans le centre-ville de Dax cette semaine. Neuf personnes ont été interpellées et quatre placées en détention provisoire.

Dax, France

Joli coup de filet pour la police à Dax ! Après une enquête poussée de trois mois, des heures de surveillance et d’écoutes téléphoniques, les enquêteurs du commissariat de la cité thermale ont démantelé, ce mardi 19 décembre, un important réseau de trafic de stupéfiant au centre-ville de Dax. Il alimentait l’agglomération, au pied des immeubles, en cannabis et cocaïne.

A la tête du réseau, un jeune majeur très connu de la police

Neuf personnes ont été interpellées ce mardi 19 décembre, placées en garde à vue trois jours, interrogées et présentées à un juge. Ce jeudi soir, quatre suspects ont été placés en détention provisoire à Bayonne, Mont-de-Marsan et Bordeaux et notamment la tête du réseau, un jeune majeur très connu des services de police pour d’autres faits. Les autres individus ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant la suite de l’enquête.