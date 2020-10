Un trafic de stupéfiant stoppé à Limoges, quatre jeunes hommes interpellés

Quatre hommes ont été interpellés cette semaine après un long travail d’enquête, de recoupements d’informations et de surveillance les fonctionnaires de Police de la Brigade Anti-criminalité de Limoges. Ceux-ci avaient observé des allers et venues d’individus rue Adrien Tarrade. De quoi en déduire qu'un trafic de stupéfiants avait lieu dans les parages. Ils ont interpellé alors les trois individus qui tenaient le point de vente. Le locataire de l’appartement servant à ce commerce illicite était quant à lui absent.

600 grammes d'herbe en un mois

Les diverses perquisitions ont permis de découvrir un total d’un peu plus d’un kilo d'herbe de cannabis, de presque 700 euros en espèce, d'une balance électronique et de nombreux sachets vides servant au conditionnement. Le locataire était finalement interpellé lui aussi et rejoignait donc les trois autres en garde à vue. Ce dernier mettait à disposition des trois comparses son appartement moyennant une rémunération. Il a ainsi touché 750 euros pour le seul mois de septembre. Depuis le 1er septembre, date à laquelle aurait commencé le trafic, environ 600 grammes d’herbe de cannabis avaient été écoulés pour une recette d’environ 6000 euros. La bande est composée de trois jeunes majeurs de 18 et 19 ans. Et d'un mineur de 17 ans.