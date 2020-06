Un trafic de stupéfiants démantelé à Carquefou

Sept personnes ont été interpellées en début de semaine à Carquefou après le démantèlement par la gendarmerie de Nantes d'un trafic de stupéfiants. Deux d'entre elles, une femme et un homme, ont été condamnées ce mercredi à quatre moins de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende.

L'enquête sur un trafic de stupéfiants, du cannabis, a débuté en décembre 2019, et a conduit à l'interpellation de sept personnes ce mardi 2 juin à Carquefou, près de Nantes. Deux d'entre elles, une femme, à la tête du trafic, et un homme, ont été condamnés ce mercredi à quatre mois de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende. Les cinq autres personnes interpellées, des consommateurs, sont convoqués le 16 juillet au tribunal correctionnel de Nantes.

Chez les deux personnes condamnées, les deux vendeurs, les enquêteurs ont retrouvé 1,6 kilos de cannabis chez l'un, 800 grammes chez l'autre. Selon la gendarmerie, ce réseau "familial", qui concerne des personnes âgées de 20 à 40 ans, a débuté en avril 2019.