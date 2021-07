Un trafic de stupéfiants démantelé à Échirolles : 4 personnes incarcérées

Un trafic de drogue dans le quartier de la Luire à Echirolles, démantelé. Le 5 juillet, 7 personnes ont été interpellées. 4 ont été écrouées, 3 placées sous contrôle judiciaire, après 6 mois d'enquête. Ces individus, âgés de 18 à 26 ans, sont soupçonnés de trafic de stupéfiants et de blanchiment.

Sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Grenoble, lundi 5 juillet, la police a interpellé à leurs domiciles 7 personnes de 18 à 26 ans. A l'issue de leurs gardes à vue, 4 individus ont été écroués, 3 autres placés sous contrôle judiciaire pour trafic de stupéfiants mais aussi blanchiment et détention illégale d'armes à feu.

6 kilos de drogue, de l'argent, des armes et des véhicules saisis

Au total, 6 kilos de cannabis, de cocaïne et des cachets d'ecstasy ont été saisis, ainsi que deux armes à feu, à savoir un fusil à pompe et un revolver Magnum 44, et 12 000 euros en liquide. Au titre des avoirs criminels, deux véhicules ont été également saisis, ainsi que deux motos volées. C'est le résultat d'une enquête de 6 mois, menée par l'office anti-stupéfiants de la police judiciaire de Grenoble, en co-saisine avec le GIR, le groupe interministériel de recherches.

100 clients chaque jour

Ce point de deal, quartier de la Luire, à Echirolles, où se pressait chaque jour une centaine de clients, avait été placé sous surveillance, ce qui a permis de déterminer le rôle de chacun.

Les trafiquants encourent une peine de 10 ans de prison.