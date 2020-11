Un trafic de stupéfiants démantelé à Sommières

Les gendarmes du Gard ont fait tomber un réseau de stupéfiants en début de semaine, cité de l'Arnède à Sommières. Sept personnes dont deux mineurs ont été arrêtées et placées en garde à vue. L'opération a été menée grâce un renseignement fourni aux gendarmes. Les arrestations ont mobilisé des gendarmes de Calvisson, les PSIG (pelotons de surveillance et d'intervention) de St-Hyppolite-du-fort et de Nîmes, ainsi le groupe d'investigations cynophiles et la brigade de recherches de Vauvert.

Des stupéfiants et des espèces saisis par les gendarmes lors de perquisitions à Sommières - Gendarmerie du Gard

Deux personnes sont placées sous contrôle judiciaire. Concernant les mineurs, l'un est placé sous contrôle judiciaire et le second a une obligation d'éloignement hors de la commune de Sommières jusqu'au jugement. 'audience se tiendra le 23 mars 2021.