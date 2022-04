Un trafic de stupéfiants démantelé au Bouscat, douze personnes interpellées

La brigade de sûreté urbaine a mis fin à un trafic de produits stupéfiants au Bouscat ce lundi 4 avril. Une longue enquête en amont avait permis de cerner "un point de deal très lucratif et organisé avec des guetteurs, des vendeurs cagoulés et des comptes promotionnels diffusés sur les réseaux sociaux" explique le parquet dans son communiqué. Les livraisons se faisaient en scooter via un call center dédié pour un chiffre d'affaires quotidien estimé entre 5000 et 20 000 euros.

100 003 euros, de la drogue et des armes

Une vaste opération a été menée sur une dizaine de points, tous situés dans l'agglomération bordelaise . Les perquisitions ont permis de saisir 103 000 euros, plusieurs kilos de drogues cannabis, herbe, cocaïne) ainsi que des armes (fusils à pompe, à canon scié, revolvers).

12 personnes âgées de 22 à 34 ans, dont 2 mineurs de 17 ans, ont été interpellés et sont en cours de présentation ce vendredi devant un juge d'instruction. Au regard de l'ampleur du trafic, "des réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ont été prises" précise le parquet. Elles risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement voire 20 ans pour les récidivistes.