Un trafic de stupéfiants démantelé au Clou-Bouchet à Niort

Une arme automatique, 100 cartouches, plus de 8600 euros ont été saisis en plus de la drogue.

C'est le résultat d'une enquête de plus de deux mois. Les policiers niortais ont interpellés ce lundi 2 mai cinq personnes soupçonnées de gérer un point de deal installé depuis plusieurs années dans le quartier du Clou-Bouchet. Il s'agit d'un mineur et de quatre majeurs. Ces derniers ont été présentés en comparution immédiate ce vendredi après-midi au tribunal de Niort. Leur procès est renvoyé au 3 juin. En attendant ils sont incarcérés, tout comme le mineur.

1,6 kg d'héroïne

Une importante quantité de drogues a été saisie : 1,6 kg d'héroïne, 315 grammes de cocaïne, 152 grammes de cannabis, 60 grammes d'herbe. Les policiers ont également découvert plus de 8600 euros et une arme automatique avec 100 cartouches. Les équipes cynophiles de La Rochelle et des douanes de Poitiers ont épaulé les policiers niortais dans cette affaire.