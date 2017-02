Un trafic de stupéfiants démantelé au nord-ouest de Tours par les gendarmes

Les gendarmes ont démantelé un trafic de stupéfiants dans le secteur des communes de Savigné sur Lathan, Ambillou et Pernay

Une vingtaine de personnes, en majorité des jeunes d'une vingtaine d'années, ont été interpellées. Ils achetaient, revendaient et consommaient de l'herbe et de la résine de cannabis. Selon la gendarmerie, les quantités ne sont pas énormes, en tout cas elle ne souhaite pas rendre public le nombre de grammes ou de kilos saisies. L'enquête a débuté à l'été 2016 par des surveillances discrètes dans les communes de Savigné-sur-Lathan, de Pernay et d'Ambillou et dans les environs, et ce n'est qu'au début de cette semaine que les premières interpellations ont eu lieu. Au domicile des dealers et consommateurs, les gendarmes ont donc mis la main sur de la résine de cannabis et de l'herbe avec tout le matériel de transformation. Parmi la vingtaine de jeunes interpellée, trois mineurs, l'un d'eux sera convoqué devant le juge pour enfants. Deux majeurs seront poursuivis en correctionnelle pour trafic de stupéfiants. Tous les autres feront l'objet de sanctions individuelles non pénales. L'affaire aura mobilisé une trentaine de gendarmes essentiellement de la brigade de Savigné-sur-Lathan.