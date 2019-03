Un trafic de stupéfiants démantelé ce dimanche à Saint-Flour (Cantal)

Saint-Flour, France

Ce dimanche matin, aux alentours de 7h, plusieurs gendarmes du Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (PSIG) et de la Brigade de Recherche ont interpellé 5 hommes dans le centre-ville historique de Saint-Flour (Cantal), dans les quartiers de Besserette et de Montplain.

Suspectés d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, ils ont été placés immédiatement en garde-à-vue selon le parquet d'Aurillac, confirmant ainsi une information du journal La Montagne.

Des perquisitions chez ces 5 hommes encore en cours

Selon nos informations, il s'agirait d'un trafic de cannabis. Des perquisitions à leur domicile sont encore en cours à la mi-journée, en compagnie de l'équipe cynophile de la gendarmerie.