Un trafic de stupéfiants démantelé dans l'agglomération nantaise

La gendarmerie a mis fin à un trafic de résine de cannabis dans l'agglomération nantaise. Une douzaine de personnes ont été interpellées le 24 novembre dernier et certaines ont été mises en examen.

Fournisseurs, transporteurs, vendeurs, nourrice, guetteur... tout un trafic de stupéfiants a été démantelé ces derniers jours en Loire-Atlantique. Ce démantèlement est le fruit du travail des gendarmes de la compagnie de Nantes et de la brigade de Sainte-Luce-sur-Loire.

Les militaires avaient enquêté pendant plusieurs semaines et découvert "un trafic de résine de cannabis particulièrement bien structuré, qui durait depuis plusieurs mois", indique les gendarmes. Un vaste coup de filet a été mené le 24 novembre dernier. Ce jour-là, une cinquantaine de militaires ont été mobilisés et ont interpellé une douzaine de personnes à Sainte-Luce-sur-Loire et à Nantes.

10 000 euros en espèces

Plus de 10 000 euros en espèces et tout le matériel nécessaire au conditionnement et à la vente de produits ont été saisis lors des perquisitions.

Les individus interpellés ont été placés en garde à vue puis déférés au parquet. Cinq d'entre eux ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Six autres sont mineurs et ont été laissés libres. Ils seront convoqués par le juge des enfants en vue d'une mise en examen.