Un trafic de stupéfiants démantelé dans le Bocage ornais

Une belle prise pour les gendarmes de la compagnie Domfront-en-Poiraie. Une enquête démarrée en novembre 2021 a permis d'interpeller deux trafiquants. Ils viennent d'être condamnés à un an de prison ferme et un an de prison avec sursis. Trois kilos d'herbe de cannabis et 50 pieds ont été saisis.

Dans le cadre d'une enquête judiciaire de la communauté de brigades de La Ferté Macé, ouverte pour trafic de stupéfiants, une perquisition est réalisée le 15 novembre 2021 au domicile d’une personne à La Ferrière aux Etangs. Au cours de celle-ci sont découverts trois kilogrammes d'herbe de cannabis.

Les investigations se poursuivent et conduisent à une seconde personne demeurant à Juvigny Val d'Andaine. Y sont découverts 50 pieds de cannabis fraîchement coupés, ainsi qu'un local dédié à la culture. Le propriétaire a reconnu s'adonner à de la vente de produits stupéfiants depuis environ cinq ans pour un total de 72.000 euros. Un véhicule particulier et une moto sont saisis ainsi que de la crypto-monnaie (bitcoins) pour une valeur de près de 4000 euros.

Les deux principaux mis en cause ont été placés en garde à vue et ont fait l'objet d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité - la procédure dite du plaider coupable - devant le procureur d'Argentan. Le producteur de stupéfiants a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, ainsi qu'à 30.000 euros d’amende, la confiscation de la moto, des bitcoins et du numéraire saisis. Le second a été condamné à un an de prison avec sursis.

Une vingtaine de militaires ont participé à cette enquête, principalement de la compagnie de Domfront-en-Poiraie, avec le soutien de deux équipes cynophiles et de la section de recherches de Caen.