Un trafic de stupéfiants démantelé en Vendée

30.000 cachets d'ectasy, 15 kg de kétamine, 1 litre de GHB, de la résine de cannabis, du matériel de conditionnement, le tout pour une valeur d'un million 125 mille euros. Après une enquête commencée début mai suite à un renseignement, la brigade de gendarmerie des Sables d'Olonne aidée de la section de recherches de Nantes a découvert tout cela fin juin dans une maison de Falleron près de Challans en Vendée. Auparavant les gendarmes avaient interpellé samedi 25 juin un véhicule revenant des Pays-Bas avec deux individus dont l'un, âgé de 36 ans, était déjà bien connu de la justice.

Plusieurs armes saisies

Plusieurs armes ont été saisies au domicile du principal suspect - SR Nantes

Un fusil d'assaut, un pistolet automatique, un fusil mitrailleur et leurs munitions ont également été confisqués, ainsi que de faux papiers d'identité, un bain à remous, des machines de musculation d'une valeur de 70.000 euros et plusieurs véhicules - un camion Mercedes, un Quad sur remorque, un Scenic - pour un montant total de 120.000 euros. Lors de sa garde à vue le principal suspect déjà condamné dans le passé pour trafic de drogue a reconnu être à la tête du trafic. Selon les gendarmes il disposait "d'un train de vie dispendieux avec des dépenses qui s’élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros notamment dans les casinos". Jugé ce mercredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne et compte-tenu de ses récidives il a été condamné à dix ans de prison ferme et 400 000 euros d'amende. Son complice a écopé de 6 mois d'emprisonnement avec sursis.