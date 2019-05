Les trafiquants de stupéfiants à Nice Nord, quartier Las Planas devant le parquet

Nice, France

La quinzaine de personnes interpellées mardi dernier est en fin de garde à vue ce vendredi et va être présentées devant le parquet. Cela fait suite à un important trafic de drogue qui a été démantelé à Nice dans le quartier de La Planas. Un réseau qui était localisé le long du Boulevard Henri Sappia. En tout 14 personnes ont été arrêtées en début de semaine lors d'une vaste opération de police; des vendeurs, des superviseurs ou encore des guetteurs. Le trafic durait depuis plus d'un an et de nombreux riverains, témoins, se plaignaient des gènes occasionnées. Il y a 10 mois déjà, les policiers avait mis à mal ce réseau en découvrant dans un appartement de ce boulevard niçois, 21 kilos de résine de cannabis, 1 kg d'herbe, 300 grammes de cocaïne et 18.000 euros en liquide. Les enquêteurs avaient en plus trouvé un revolver et un flash-ball. L'occupant de l'appartement avait bien sûr été interpellé et mis en examen. Placé en détention provisoire, il attend son procès.

120 policiers sur le terrain

Cette affaire avait alors motivé le parquet de Nice pour aller plus loin et pour ouvrir une information judiciaire. C'est sous cette procédure, que le trafic a désormais pu être totalement démantelé et de nombreux participants arrêtés. Des interpellations rendues également possible par un important travail de surveillance vidéo, de relevés de la police technique et scientifique, de filatures et d'écoutes téléphoniques effectués conjointement par la Brigade des Stupéfiants de la Police Judiciaire et les policiers de la Sécurité Publique. Une collaboration qui a donc aboutie à ce déploiement de 120 policiers mardi dernier. Les 14 interpellés dont un mineur vont désormais être présentées au parquet et seront mis en examen dans la foulée.