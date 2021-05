Un trafic de stupéfiants démantelé dans les Pyrénées-Orientales

C'est le résultat d'une piste creusée depuis de long mois. En juillet 2020, les gendarmes d'Ille-sur-Tet enquêtent sur un cambriolage dans la commune, lorsqu'ils détectent une forte odeur de cannabis émanant d'une propriété. Sur place, 116 kilos de résine sont retrouvés. Le propriétaire, placé en gade à vue, reconnaît avoir servi de "nourrice", c'est-à-dire d'avoir gardé la drogue de trafiquants à son domicile.

Des trafiquants "méfiants et précautionneux"

Une information judiciaire est ouverte dans les semaines qui suivent, et la section de recherches de Montpellier rejoint l'affaire. Au fur et à mesure, les enquêteurs découvrent une équipe de trafiquants basée à proximité de Perpignan, qui importait la marchandise depuis l'Espagne, à destination de la France.

Au fil de "nombreuses surveillances positives", les forces de l'ordre identifient les voyages d'approvisionnement et la façon d'opérer de ces délinquants, qualifiés de "méfiants et précautionneux" par le communiqué de presse des gendarmes et de la section de recherches.

L'enquête a permis l'interpellation le 4 mai de trois personnes, dont la tête de réseau, déjà très défavorablement connus des services. Deux autres suspects aussi ont été placés en garde à vue.

Des véhicules hauts de gamme, de l'argent liquide et des comptes bancaires ont été saisis.

Deux des trois principaux trafiquants présumés ont été mis en examen et écroué. Le troisième sera prochainement présenté à un juge des Libertés.