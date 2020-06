Les gendarmes de la compagnie d'Albi (Tarn) ont mis fin à un important trafic de stupéfiants et de contrefaçons. Deux hommes ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.

Un trafic de stupéfiants et de contrefaçons démantelé entre Tarn et Haute-Garonne

L'enquête aura duré un an et demi. Les gendarmes du Tarn ont mis fin à un important trafic de stupéfiants et de contrefaçon.

Un box rempli de contrefaçon à Cugnaux

Après des mois d'enquête, les forces de l'ordre ont finalement lancé une opération judiciaire le 3 juin dernier dans trois communes. A Tanus (Tarn), la personne ciblée avait déjà pris la fuite en Espagne.

En revanche, deux hommes ont été interpéllés. A Cagnac-les-Mines (Tarn) et Villeneuve-Tolosane au sud de Toulouse. En Haute-Garonne, les gendarmes ont mis la main sur le fournisseur et ont trouvé un box à Cugnaux où ils ont découvert près de 120 paires de baskets contrefaites ainsi que des dizaines de maillots de football et des vêtements de marque.

Par ailleurs, plus de 4.000 euros en liquide ont été trouvés ainsi que 300 grammes de produits stupéfiants.

Le box découvert à Cugnaux. - Gendarmerie

Deux hommes mis en examen

Ces deux hommes, âgés d'une trentaine d'années, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire avant une convocation ultérieure.

Un mandat d'arrêt a été délivré pour la troisième personne en fuite en Espagne.

Deux consommateurs ont également été interpellés. Chez l'un d'eux, récidiviste, les gendarmes ont découvert onze pieds de cannabis. Ils seront convoqués au tribunal plus tard.