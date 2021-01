Un trafic de stupéfiants démantelé au Mans

C'est la fin d'un trafic qui a duré plus de deux ans. Entre le 9 janvier et le 13 janvier 2021, quatre membres d'un réseau de trafic de stupéfiants ont été interpellés au Mans et à Parispar la police. Ils avaient en leur possession plus d’un kilo de cannabis, 500 grammes de cocaïne, des bijoux en or d’une valeur de 4000 euros, 200 cartouches de cigarettes et de l’ecstasy. En plus de la marchandise, 50 000 euros ont été retrouvés en liquide et sur des comptes bancaires.

Un commerce dans les quartiers sud pour faire passer la marchandise

Les membres du réseau se servaient notamment d’un commerce situé dans les quartiers sud du Mans comme “vitrine”pour stocker et faire passer la marchandise. Le réseau sur Le Mans a été entièrement démantelé avec pas moins de vingt interpellations menées par la sûreté départementale.

L'organisateur du réseau arrêté à Paris avec de la cocaïne

La tête du réseau et principal organisateur du trafic a tout juste été arrêté mercredi 13 janvier à Paris, alors qu’il revenait de Guyane. Il détenait de la cocaïne lors de son interpellation. Les trois autres individus interpellés au Mans étaient ce jeudi en garde à vue. Présentés au magistrat, ils doivent être jugés en comparution immédiate vendredi 15 janvier.