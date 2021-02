Un trafic de stupéfiants vendus "en drive" démantelé à Montoir-de-Bretagne

Neuf hommes sont mis en examen pour trafic de stupéfiants à Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire. Ils ont été interpellés mardi, lors d'un vaste coup de filet par les gendarmes ligériens.

Neuf hommes, dont un mineur, ont été mis en examen des chefs de transports, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants jeudi 11 et vendredi 12 février. Ils ont été interpellés mardi à Saint-Nazaire et Montoir-de-Bretagne, lors d'une intervention menée par 120 gendarmes, de la compagnie de Saint-Nazaire et des unités d'intervention de tout le département, indique le parquet.

Un trafic juteux

Lors des perquisitions, dans les caves et domiciles des suspects, les enquêteurs ont mis la main sur de la cocaïne, de l'héroïne, de l'herbe de cannabis et de l'argent liquide. Les trafiquants présumés avaient créé un système de "drive", dont le chiffre d'affaires est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ce démantèlement est l'aboutissement d'une année d'enquête par la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Nazaire, qui avaient déjà interpellé treize personnes le mois dernier. Elles avaient été écrouées.

Le mineur a été placé sous contrôle judiciaire tandis que les huit autres mis en examen ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.