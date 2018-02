Moselle, France

Un vaste trafic de véhicules volés en Lorraine, en Allemagne, et au Luxembourg a été démantelé la semaine dernière par la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Nancy selon un communiqué publié ce lundi 26 février.

Six hommes ont mis en examen, notamment pour vols en bande organisée, recel et association de malfaiteurs. Ils encourent jusqu'à 15 ans de prison. Tous sont suspectés d'avoir mené, depuis six mois, une quarantaine de "raids de vols de véhicules", principalement en Moselle, mais aussi en Meurthe-et-Moselle, en Allemagne et au Luxembourg.

Une bande bien organisée

Selon la JIRS, saisie de cette enquête initiée par le parquet de Thionville, "les véhicules de grosse cylindrée étaient employés lors des périples des malfaiteurs, les utilitaires étaient démontés, maquillés et destinés à la revente (s’agissant des moteurs et des boîtes de vitesse) ou au ferraillage (carcasses)". Les voleurs prenaient de nombreuses précautions, utilisant des cagoules, et surveillant étroitement la planque dans laquelle ils stockaient leur butin.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi "20.650 € en numéraires, 2 caravanes et 1 moto volées, 13 véhicules comportant des pièces volées, 5 moteurs volés, diverses pièces automobiles et vêtements volés, du matériel d’effraction et de ré-encodage ainsi que 6 armes de chasse détenues illégalement."

Un individu toujours en fuite

Les interpellations ont eu lieu en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, dans le Doubs et l'Yonne. Sur les six individus interpellés et mis en examen, quatre ont été placés en détention provisoire et deux sont astreints à un contrôle judiciaire. Un individu reste en fuite et est recherché par les gendarmes.