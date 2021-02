Un trafic de voitures maquillées démantelé en Côte-d'Or

La gendarmerie de Côte-d'Or annonce, ce mardi 9 février, le démantèlement d'un trafic de véhicules d'occasion qui aurait généré plus de deux millions d'euros. Des voitures étaient achetées en mauvais état, maquillées et revendues jusqu'à quatre fois leur prix.

Il faut se méfier des petites annonces sur internet. Des acheteurs de voitures d'occasion ont ainsi été abusés par des trafiquants. Un réseau achetait des véhicules en mauvais état et après les avoir maquillés, les revendaient trois ou quatre fois plus chers. Le réseau a été démantelé par la brigade de recherche de la gendarmerie de Côte-d'Or. Sur leur page Facebook, les gendarmes précisent que plusieurs véhicules ont été saisis ainsi que 35 000 euros en numéraire. Selon les enquêteurs, ce trafic aurait rapporté plus de deux millions d'euros, une somme qui partait en Roumanie où une maison et des véhicules ont été également saisis.

Nos confrères du Bien Public rapportent qu'une dizaine de personnes ont été interpellées en Côte-d'Or et que trois d'entre elles ont été présentées au Parquet. Une information confirmée par la gendarmerie qui précise que les prévenus sont convoqués en mai prochain devant le tribunal.