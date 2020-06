Un trafic de vols en bande organisée démantelé par les gendarmes de Châtellerault

Les gendarmes de Châtellerault sont à l'origine du démantèlement d'un trafic de vols et recel en bande organisée commis de mi-avril à mi-juin sur six départements du Centre-Ouest de la France (Vienne, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, Vendée, Indre-et-Loire et Cher).