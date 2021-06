Un trafic international de civelles démantelé grâce aux autorités girondines

Ils n'ont finalement pas pu filer comme une anguille. Les gérants espagnols d'une société de transport ont été mis en examen en début d'année, ils sont soupçonnés d'avoir organisé un vaste trafic de civelles, de jeunes anguilles qui vivent dans les rivières. En septembre 2019; neuf mareyeurs français avait déjà été mis en examen dans le cadre de cette enquête menée conjointement par le Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF) de Bordeaux et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) de Saintes (Charente-Maritime). Ce trafic, d'ampleur internationale, faisait transiter les civelles par les mareyeurs français jusqu'en Espagne pour y être rassemblées. Elles étaient acheminées vers l'Asie où elles peuvent se vendre entre 3000 et 4000 euros le kilo contre une centaines d'euros en Europe. Au total, 46 kilos de civelles ont été exportées illégalement et 18,5 millions d'euros ont été blanchis grâce à ce trafic.

L'enquête avait commencé en janvier 2017, lorsque les douaniers d'Arcachon et de Roissy avaient saisi près d'une tonne de civelles, notamment sur l'autoroute A63, en partance pour la Chine et la Thaïlande. Elles étaient masquées par des faux documents supposant l'envoi de crevettes, de congres ou encore de carpes. Au fur et à mesure de l'enquête, les douaniers du SEJF de Bordeaux et de l'OCLAESP, appuyés par la brigade nautique de Saintes, ont découvert un trafic international : des plateformes logistiques installées en Roumanie, en Bulgarie et en Pologne, des sociétés écrans dans les paradis fiscaux d'Irlande et du Panama, des complicités en Chine, en Thaïlande et en Bulgarie, et même des rétro-commissions par contrats sur des opérations entre l'Afrique et l'Asie. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire félicite ce lundi les agents du SEJF "pour ce démantèlement qui témoigne, à nouveau, de leur engagement dans la défense des espèces vivantes".