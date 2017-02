Un trafic de drogue international démantelé à Béziers

Un trafic de drogue entre Béziers (Hérault) et l'Espagne et les Pays-Bas vient d'être démantelé. 6 personnes sont incarcérées. De grandes quantités de drogues, des armes et de l'argent liquide ont été saisis.

C'est un trafic hors-norme selon Yvon Calvet, le procureur de la République de Béziers, au regard des quantités de drogues saisies et de l'organisation du réseau qui a été démantelé.

Six personnes âgées d'une trentaine d'années, cinq hommes et une femme, ont été incarcérées.

La semaine dernière à Lézignan-Corbières (Aude), les hommes de la PJ de Montpellier ont saisi 28kg de cocaïne, 3 kg d'héroïne et 3 kg de produit de coupage. Dans la même commune, lors d'une perquisition dans un entrepôt, les policiers ont mis la main sur 326 kg de résine de cannabis, 6,5 kg de cocaïne pure, 5 kg d'héroïne, une presse hydraulique et 40.000 euros en liquide.

Ils ont également saisi quatre véhicules équipés de caches aménagées, plusieurs armes, dont un pistolet mitrailleur et des grenades défensives ainsi que 25 téléphones cryptés.