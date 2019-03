Un trafic international de drogue hors normes démantelé à Roubaix

Un trafic de drogue international a été démantelé par la police judiciaire de Lille. Treize personnes ont été interpellées, et mises en examen entre lundi et mercredi pour importation de produits stupéfiants, qui prenait sa source à Roubaix.

Roubaix, France

Depuis Roubaix, c'est un trafic international très bien organisé, qui a été démantelé par la police judiciaire de Lille, après cinq mois d'enquête. Treize personnes ont été mises en examen cette semaine, onze sont incarcérées.

Elles faisaient partie d'un réseau qui importait et revendait du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne, en grande quantité. Les voyages se faisaient entre Roubaix et les Pays-Bas pour l'héroïne et la cocaïne, entre Roubaix et l'Espagne pour le cannabis. Avec des reventes dans la région, mais aussi ailleurs en France.

Interpellations vendredi 8 mars

La première vague de cinq interpellations a eu lieu vendredi dernier, à Masnières dans le Cambrésis. Plusieurs voitures remontaient d'Espagne avec 46 kilos de cannabis, les chauffeurs n'en étaient visiblement pas à leur premier voyage. L'après-midi même, sept autres personnes sont arrêtées à Roubaix, une dernière à Rouen.

Une entreprise sur le mode d'Uber

L'enquête a permis de mettre en évidence qu'il y avait au moins un à deux voyages par semaine, avec des chauffeurs, tous Roubaisiens, recrutés presque sur le mode des VTC de la société Uber. La directrice interrégionale adjointe de la police judiciaire de Lille, Magali Caillat, parle d'une organisation logistique très poussée : "on a constaté une régularité, un stakhanovisme dans ces importations régulières de produits stupéfiants".

Pendant les mois qu'a duré l'enquête, 500 kilos de cannabis ont été importés, 300 kilos d'héroïne, 150 de cocaïne. Valeur totale estimée : 10 millions et demi d'euros. 120 000 euros en liquide ont été saisis, ainsi qu'un bien immobilier à Roubaix, et plusieurs comptes en banque.