Un trafic international de stupéfiants démantelé dans les Alpes-Maritimes lors d'une livraison de drogue

Un trafic international de stupéfiants démantelé par la police judiciaire de Nice. De la drogue importée d'Espagne et du Maroc, à destination de la Côte d'Azur et du Var. L'enquête a débouché sur des arrestations, la saisie d'une demi-tonne de résine de cannabis, et de 60 000 euros.

Une enquête initiée en septembre dernier par la police judiciaire de Nice, sur un réseau de trafiquants de drogue, a débouché dans la nuit du 16 au 17 novembre sur plusieurs interpellations, lors d'un convoi d'acheminement de drogue depuis l'Espagne.

La marchandise et sa monnaie d'échange saisies

Les enquêteurs mis au courant d'une transaction, interceptent une livraison de drogue sur une aire de l'autoroute A8. Un camion arrive d'Espagne avec à son bord 450 kilos de résine de cannabis. La marchandise repart à bord d'une voiture immatriculée en Roumanie, direction Nice, précédée d'une voiture ouvreuse, pour sécuriser le convoi. Les enquêteurs réussissent à interpeller les chauffeurs et retrouvent dans la voiture porteuse 450 kg de résine de cannabis. Dans le même temps, le camion qui repart dans l'autre sens est lui aussi arrêté et les 60 000 euros échangés contre le cannabis saisis.

le commanditaire du trafic a été interpellé ainsi que ces complices. Sept Niçois, Cannois et Marocains âgées de 20 à 37 ans, ont été placés en garde à vue. Cinq d'entre eux ont été présentés lundi après-midi à un juge d'instruction de Grasse en vue de leur mise en examen pour importation en bande organisée de produits stupéfiants. Lors de perquisitions à Nice, cent autres kg de cannabis ont été découverts.