Un trafic international de véhicules démantelé par la direction départementale de la sécurité publique du Gard

Un trafic international de véhicules démantelé dans le Gard. Au minimun, 84 véhicules dont une porsche Macan. L’enquête de la sureté départementale, du GIR Occitanie mais aussi des gendarmes de l'IRCGN a permis de mettre la main sur 800.000 euros en compte bancaire, objets de luxe et appartements.

Entre le 29 novembre et le 04 décembre, les enquêteurs de la Sûreté Départementale du Gard en co-saisine avec le GIR OCCITANIE ont procédé à l'interpellation de 12 individus. Une partie d'entre eux, sont des majeurs chevronnés implantés sur les quartiers Est de la ville de Nîmes. L'équipe agissait en liaison avec les gérants d'un garage marseillais spécialisé dans le diagnostic électronique.

Une enquête expresse qui a mobilisé du monde

19 enquêteurs de la Sûreté Départementale du Gard, 8 fonctionnaires du GIR OCCITANIE et 5 gendarmes de l' IRCGN ont été mobilisés tout au long de l’enquête. Les individus ont été mis en examen pour association de malfaiteurs, vols et recels en bande organisée. La liste est longue, puisque la justice leur reproche également, du blanchiment, du travail dissimulé et de contrefaçon. A l'issue des gardes vue, huit individus ont été écroués, trois placés sous contrôle judiciaire et un laissé libre.

Des vols de véhicules mais aussi des home-jacking.

Les enquêteurs ont pu remettre la main des véhicules volés dont une porsche Macan. Les faits reprochés à l'équipe passent aussi par des cambriolage, du car-jacking, des home-jacking et des casses à la voiture bélier dans la région Nîmoise.

Un mode opératoire original et très organisé.

Les individus par piratage électronique à très grande échelle. On estime que plusieurs milliers de véhicules auraient été dérobés, sur le même mode opératoire sur le territoire national. Les investigations menées ont permis de saisir plus de 800 000 euros en compte bancaire, appartements et de nombreux objets de luxe.