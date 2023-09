Un trafic international de voitures volées démantelé dans le Nord-Pas-de-Calais

La police vient de démanteler un trafic international de voitures volées. A l'issue d'une longue enquête, cinq personnes ont été interpellées et devront répondre de vols de véhicules en bande organisée, de recel en bande organisée et d'association de malfaiteurs.

L'affaire débute dans la nuit du 4 au 5 mai 2023 quand deux Toyota sont volées à Villeneuve d'Ascq et à Mons-en-Baroeul, dans la métropole lilloise. L'enquête qui débute alors permet d'établir qu'il s'agit sans doute d'un réseau de voleurs. A sa tête, deux personnes accompagnées de trois complices chargés de conduire les véhicules ou de les maquiller. Les investigations qui se poursuivent permettent d'interpeller trois des suspects dans la nuit du 2 au 3 septembre en flagrant délit de vol de voiture à Emmerin, près de Lille.

La police poursuit son enquête pour arrêter les deux autres suspects. Ce qui sera fait le 12 septembre. Le réseau volait essentiellement des Toyota, des Citroën et des Peugeot qui étaient ensuite maquillées en Belgique puis revendues principalement dans des pays européens, en Allemagne notamment.

Le réseau, composé d'une femme et de quatre hommes, nés entre 1988 et 2005, a été présenté à la justice. L'un a été jugé en CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), les autres le seront en octobre prochain. 25 vols de voitures, deux tentatives et deux recels leur sont imputés. Le montant du préjudice pour les seuls véhicules dérobés s'élève à environ un million d'euros.