Un trafic international de vol de voitures démantelé par les gendarmes du Var

C'est un vaste coup de filet que les gendarmes ont opéré mardi avec des interpellations notamment à la Seyne-sur-Mer, à Solliès-Pont, au Muy et sur le reste du territoire national dans le cadre d'une enquête sur un trafic international de voitures volées. Les perquisitions menées par les militaires des compagnies de La Valette-du-Var et de Hyères, appuyés par leurs homologues de la section de recherches ont permis de mettre la main sur des véhicules dérobés et tout le matériel du parfait voleur. La tête du réseau interpellée en Rhône-Alpes figure parmi les personnes placées en garde à vue. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros.

Au terme de plusieurs mois d'enquête, c'est une équipe très structurée que les gendarmes ont réussi à mettre au jour. "Les voitures étaient volées principalement dans la Région. Puis elles étaient maquillées, et réimmatriculées grâce à la complicité d'un individu qui avait accès au service d'immatriculation des véhicules, le SIV" commente un proche du dossier.

Tout allait très vite

Il ne fallait que quelques jours entre le vol de la voiture et sa revente en France via des réseaux classiques comme les sites internet, ou en Europe. Les véhicules ciblés étaient principalement de marque Peugeot ou Citroën. "De nos jours, comme tout est électronique, il suffit de disposer d'un dispositif pour reprogrammer la clé et le tour est joué". C'est ce dispositif que cette bande a utilisé. Et avec la complicité d'un professionnel qui avait la possibilité de "blanchir" la voiture en la réimmatriculant, "des automobilistes, sans le savoir, conduisent une voiture qu'ils pensent en règle et qu'ils ont achetée un certain prix car elle était neuve ou presque, alors qu'elle est volée" détaille une autre source.

Une équipe qui opérait semble t-il toujours de la même façon. Ils arrivaient à plusieurs dans une voiture pour repérer. Puis une fois le véhicule repéré, un ou deux des individus le volaient, et l'emmenaient pour qu'il soit blanchi.

Un rythme très soutenu

En un mois, plus d'une centaine de voitures a été volée. Certaines ont été retrouvées lors des perquisitions, ainsi que tout le matériel nécessaire indispensable pour commettre ces méfaits.

Quatre personnes ont été déférées en vue de leur mise en examen pour vol, tentative de vol, recel, en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Le Parquet indique avoir pris des réquisitions de mandat de dépôt à l'égard de deux individus. Les deux autres devraient être placés sous contrôle judiciaire.