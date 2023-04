Un trafiquant de cocaïne d'envergure internationale arrêté à Strasbourg

Ce Strasbourgeois de 35 ans avait tout l'air du bon père de famille, il est en réalité soupçonné d'être un trafiquant de drogue d'envergure internationale précise la police judiciaire dans un communiqué diffusé ce mercredi. Cet homme connu des services de police pour de petits délits a commencé à attirer l'attention des policiers en effectuant régulièrement des séjours en Espagne. Il a acheté des objets de luxe et louait des voitures haut de gamme.

ⓘ Publicité

Neuf kilos de cocaïne saisis

Après plusieurs mois d'investigations et d'enquête de l'OFAST l'office anti stupéfiants de Strasbourg avec l'appui de la BRI et du GIR Strasbourg, le suspect a été interpellé fin mars alors qu'il se rendait à son box à Strasbourg. Il a d'abord forcé le dispositif policier avant d'être finalement retrouvé caché dans les jardins familiaux de la cité de l'Ill.

Dans son box, la police a retrouvé neuf kilos de cocaïne, une arme de poing, plusieurs motos et 49 000 euros en espèces. Ces biens ont été saisis. Le trafiquant a été présenté à un juge le 1er avril et placé en détention provisoire. Son épouse a également été interpellée et placée sous contrôle judiciaire. Elle est soupçonnée d'avoir bénéficié de l'argent du trafic.