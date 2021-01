Un trafiquant de drogue arrêté à Montpellier, des armes saisies

Les policiers de Montpellier ont arrêté un trafiquant de drogue âgé de 26 ans. Lors de perquisitions à son domicile et dans son véhicule, près d'1 kilo de stupéfiants, des armes et des munitions ont été retrouvés.

Le trafiquant âgé de 26 ans et déjà connu de la police à été interpellé mercredi à Montpellier (Hérault). Début janvier, les policiers de la brigade des stups avaient obtenu un renseignement anonyme indiquant que ce jeune homme se livrait au trafic de drogue. Ils ont donc mis en place une surveillance et l'ont vu vendre sa marchandise à deux clients. Ils décident donc de l'interpeller ainsi que les deux clients.

Perquisition fructueuse

Dans sa voiture et a son domicile, les policiers ont découvert 297 grammes de cocaïne, 440 grammes de résine et 135 g d'herbe de cannabis ainsi qu'une carabine 22 long rifle, un 357 magnum et des munitions. Le trafiquant cachait aussi la somme de 775 euros en espèce et 1183 dollars.

Il a été déféré devant la justice ainsi que l'un des deux clients.