Un trafiquant de drogue hollandais condamné à quatre ans de prison, après son arrestation à Sare

Rebelote. Déjà condamné par ce même tribunal bayonnais en 2018, à deux ans de prison, pour un trafic d'herbe de cannabis, le conducteur hollandais de 41 s'est de nouveau retrouvé ce lundi 13 février devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire pour les mêmes faits. Ce père de famille divorcé a été arrêté le 12 janvier 2023 par les douaniers d'Hendaye sur la RD406 à Sare. Il arrivait de Malaga en Espagne et après avoir passé la frontière, se rendait aux Pays-Bas où il réside. À bord de son fourgon Mercedes, les douaniers ont mis la main sur 28,465 kilos d'herbe de cannabis. 27 paquets thermosoudés contenants les stupéfiants étaient dissimulés dans une double paroi réalisée dans les cloisons du véhicule. Conformément aux réquisitions de la procureure de la république Amandine Boyer, l'homme a été condamné à quatre ans de prison ferme.

Quatre ans de prison

Tout au long de son procès, le prévenu a nié les faits, expliquant qu'il s'était rendu en Espagne pour transporter des meubles de jardins et des machines à laver. Seul employé de sa propre entreprise, il avait accepté cette commande pour un montant de 1000 euros. En passant par une petite route en dehors des principaux axes."Mais sans aucun contrat" lui fait remarquer la présidente du tribunal Florence Bouvier qui juge les réponses du prévenu "peu crédibles". Pour la défense, Me Emmanuel Zapirain a plaidé le bénéfice du doute car "l'élément moral de l'infraction n'est pas démontré". Échec de la défense. Le ressortissant hollandais est condamné à quatre ans de prison, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, et à une amende douanière de 49 000 euros correspondant à la valeur marchande de la drogue.