Un trafiquant de drogue interpellé à Bagnols-sur-Cèze

L'opération a eu lieu ce mardi dans le quartier des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze dans le cadre des démantèlements des points de revente de produits stupéfiants. Elle était menée par des policiers de Bagnols appuyés par des effectifs d'Alès, de Nîmes, des brigades cynophiles spécialisées et de la police municipale. Les policiers ont été alertés par le comportement d'un jeune homme de 19 ans qui faisait des allers-retours entre des acheteurs et un immeuble. Interpellé, ils ont trouvé sur lui 11 g d'herbe de cannabis, 72g de résine de cannabis, 4 g de cocaïne et 1405 euros en liquide. Les recherches effectuées par les brigades cynophiles ont également permis de découvrir une cache dans un local technique de l'immeuble. A l'intérieur : 124 g d'herbe de cannabis, 250 g de cannabis et 16 g de cocaïne.

Le jeune homme a été placé en garde à vue. Il est présenté au parquet ce mercredi.