Un trafiquant de stupéfiants interpellé après un refus d'obtempérer dans le Cher

59 pieds de cannabis, 77 grammes de tête de cannabis, 16 lampes pour culture et 4 ventilateurs : c'est tout l'attirail d'un trafiquant de drogue que les gendarmes du Cher ont retrouvé au domicile d'un homme de 42 ans. Tout part d'un contrôle routier effectué par les gendarmes du peloton motorisé de Vierzon. Sur la commune de Méreau, ce 3 février, ils croisent la route d'une voiture qui refuse d'obtempérer. L'automobiliste parvient à prendre la fuite.

Mais les militaires vont mener des investigations pour identifier le propriétaire de la voiture et le localiser. Une semaine plus tard, ils arrivent au domicile de l'homme. C'est là qu'ils font la découverte de stupéfiants et de matériel pour cultiver des plants de cannabis. Les gendarmes se rendent aussi compte que l'automobiliste n'a pas de permis de conduire. Placé en garde à vue, l'homme de 42 ans reconnaît les faits. Il devra répondre prochainement de ses actes devant la justice.