Un trafiquant lunellois se fait pincer lors d'un contrôle routier

Un Lunellois écope de 2 ans de prison pour trafic de stupéfiants et de médicaments. Il a été arrêté lors d'un simple contrôle routier.

Au départ c'est un banal contrôle. Opération qui a finalement débouché sur l'arrestation d'un vrai trafiquant de drogue et de médicaments. Il vient d'être condamné à 2 ans de prison dont un an ferme.

Ce Lunellois d'une quarantaine d'années a été interpellé le 5 novembre lors d'un contrôle routier. Le dépistage salivaire s'est révélé positif aux stupéfiants. Mais surtout, à l'intérieur de sa voiture, les gendarmes ont trouvé deux matraques, un taser, un couteau, des stupéfiants. Chez lui les perquisitions ont permis de mettre la main sur du liquide et des téléphones portables.

Herbe, cannabis, amphétamines et médicaments

Le suspect a reconnu la consommation et revente d’herbe et de résine de cannabis, mais aussi d’amphétamines et de médicaments achetés au marché noir, et qu'il revendait à une dizaine de clients. Six d'entre eux ont été entendus. L'un notamment explique que ce trafic durait depuis trois ans.

Le responsable de ce petit trafic a été jugé en comparution immédiate le 10 novembre, et condamné à une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis de mise à l’épreuve, obligation de soins et de travail. Il a été incarcéré à l'issue du jugement.