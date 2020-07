Un trafiquant présumé de chardonnerets élégants interpellé près de Fréjus

Les policiers du commissariat de Fréjus-Saint-Raphaël ont interpellé mardi dans la forêt de Montourey un homme en train de relever des pièges servant à attraper avec de la colle des oiseaux d'une espèce protégée. Alerté par un agent de l'Office français pour la biodiversité, les fonctionnaires ont pris l'individu la main dans le sac avec trois chardonnerets élégants encore englués. Six autres oiseaux ont été découverts à son domicile de Saint-Raphaël.

L'homme de 49 ans est soupçonné de se livrer à un trafic d'espèces protégées.

Une méthode rodée

L'homme utilisait une méthode simple mais qui a fait ses preuves : des branches recouvertes de glu, et sur lesquelles l'individu jette quelques graines pour évidemment appâter l'oiseau. Cela fonctionne à tous les coups, et cette fois là encore. L'agent de l'Office français de la biodiversité qui a aperçu de loin son manège, a prévenu les policiers afin qu'ils interviennent rapidement. L'individu avait déjà fait trois victimes. Et à son domicile, six autres oiseaux attendaient dans des cages.

Jusqu'à 450 euros l'oiseau

Des oiseaux qui se revendent entre 150 et 300 euros traditionnellement au marché noir. "Un prix qui peut même atteindre les 450 euros pour un élégant en fonction de son sexe et de son plumage" commente Yves Bray, le chef du service départemental de l'Office français pour la biodiversité dans le Var. "C'est un oiseau qui attire beaucoup de par son plumage, ses très belles couleurs et aussi parce qu'il a un chant très mélodieux. Du coup, beaucoup de personnes sont preneuses de ces oiseaux pour les garder en captivité. Il y a donc beaucoup de trafic et donc de captures illégales" détaille le même interlocuteur.

Un trafic qui menace directement l'espèce

Mais ce trafic n'est pas sans conséquences. "On observe aujourd'hui un déclin important des populations de chardonnerets élégants de l'ordre de 50% des dix dernières années. C'est une espère qui est actuellement menacée" alerte l'Office français pour la biodiversité.

Le trafiquant présumé est convoqué devant la justice au mois de novembre. La capture et la vente d'espèces protégées est passible de trois ans de prison et 150.000 euros d'amende. Le trafic des espèces représente en terme d'argent le quatrième trafic au monde après celui de des êtres humains, des armes et la drogue.

