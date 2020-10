Trafic de drogue : pris en flagrant délit le lundi, condamné le mercredi

Pour le procureur de la république de Dijon, c'est le symbole d'une justice qui va vite et bien : Eric Mathais annonce donc la condamnation d'un jeune homme de 21 ans, interpellé quartier des Valendons à Chenôve lundi. Pris en flagrant délit par les agents de la police nationale de Côte-d'Or, l'individu portait sur lui 77 sachets de cannabis, 14 d'héroïne et 10 de cocaïne. Il est condamné à de la prison avec sursis, une peine assortie d'une "obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général", précise le procureur, qui se réjouit de l'efficacité à la fois des forces de l'ordre, et de la justice dans cette affaire.