Un traileur retrouvé mort au pied d'une barre rocheuse dans le secteur de Pommiers-la-Placette

Il était parti courir dimanche matin en Chartreuse et n'avait plus donné de nouvelles depuis. Son employeur a donné l'alerte lundi. Le corps d'un traileur lyonnais de 38 ans a été retrouvé au pied d'une barre rocheuse ce mardi près du Monastère de Chalais.

Parti courir dimanche matin, il n'avait plus donné de nouvelles

Ce lyonnais de 38 ans aurait du venir travailler lundi matin. Ne le voyant pas arriver, son employeur a appelé sa famille qui a donné l'alerte.

Les secouristes de la CRS Alpes ont retrouvé sa voiture sur un parking de Pommiers-la-Placette. Ils l'ont cherché lundi et ont poursuivi leurs explorations dans la nuit. Sans le retrouver.

Repéré grâce à des traces GPS sur son portable

Des traces GPS laissés par son portable ont permis de cerner plus finement la zone à fouiller. Et ce mardi, les sauveteurs ont retrouvé le corps du traileur au pied d'une barre rocheuse, et en contrebas d'un sentier particulièrement "escarpé et dangereux" , selon les CRS de montagne. C'est un hélicoptère qui a permis de le ramener dans la vallée.