Un train de vie bien trop élevé finit par alerter les gendarmes : une habitante d'Aimargues arrêtée

Elle avait un train de vie nettement plus élevé que ses revenus déclarés... aussi un agent des impôts et des gendarmes, ensemble, ont perquisitionné au domicile de cette femme, à Aimargues (Gard), pour suspicion de travail dissimulé.

Et là ils découvrent des sacs Vuitton, Cartier, Chanel ou Lancel... des chaussures Louboutin, en tout pour plus de 45.000 euros d'articles de luxe.

Cette femme devra s'en expliquer devant le tribunal : un travail dissimulé qui pourrait être celui de call-girl.